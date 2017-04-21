У понеділок долар і євро подешевшають: Нацбанк зміцнив офіційну гривню
20:14, 21 квітня 2017Фінанси
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Офіційний курс НБУ на 24 квітня: 100 USD – 2673.2780 грн; 100 EUR – 2859.8728 грн; 10 RUR – 4.7541 грн.
Нацбанк зміцнив офіційну гривню / Фото УНІАН
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 24 квітня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 2673.2780 (21 квітня – 2675.6734)
100 EUR – 2859.8728 (21 квітня – 2875.0111)
10 RUR – 4.7541 (21 квітня – 4.7427)
Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 21 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,71/26,73 грн/дол.
Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,6546/28,6813 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4772/0,4785 грн/рубль.
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