У понеділок долар і євро подешевшають: Нацбанк зміцнив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 24 квітня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2673.2780 (21 квітня – 2675.6734)

100 EUR – 2859.8728 (21 квітня – 2875.0111)

10 RUR – 4.7541 (21 квітня – 4.7427)

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 21 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,71/26,73 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,6546/28,6813 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4772/0,4785 грн/рубль.