Гонтарева у США уникала журналістів (відео)

Голова Нацбанку України Валерія Гонтарева оселилась в одному з найдорожчих готелів столиці США. Вона прибула до Вашингтона як член української делегації - Кабмін відрядив й затвердив її участь у поїздці на весняні збори МВФ, йдеться в сюжеті ТСН.

Як вдалось встановити, номер у готелі коштує 400 доларів за ніч. Головний банкір України відмовилась спілкуватися з журналістами. Вона заявила, що не має часу відповідати на запитання, адже у неї призначена низка зустрічей.

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Під час спілкування з відомими фінансистами Валерія Гонтарева заявила, що російські банки в Україні виконували всі необхідні нормативи. "Я можу вам сказати, що не можу поскаржитися на те, що вони роблять зі свого боку щось не те. Впродовж останніх двох років вони зменшили свою присутність на українському ринку з 15% до 8%. Кажучи відверто, ми домовилися зменшити їхню частку до 0%. Те, що відбувається в ці дні, це деякі політики, так звані націоналісти, повірте мені, не мають ніякого зв'язку з реальністю", - вважає очільниця Нацбанку.

Гонтарева миттєво змінила тон, коли модератори почали приймати питання з зали. Одне з них - про резонансні висновки у звіті Ernst and Young. Аудитори міжнародної компанії не знайшли доказів, які б підтвердили слова Гонтаревої на адресу "ПриватБанку".

У Вашингтоні голова Національного банку залишатиметься до початку наступного тижня. У цей час Національне антикорупційне бюро проводитиме розслідування щодо діяльності і позик НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Гонтарева у Вашингтоні пригрозила українським журналістам поліцією.