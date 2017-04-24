Вибори президента у Франції: євро досяг 5-місячних максимумів на фоні перемоги Макрона в першому турі
На фоні результатів першого туру виборів, євро пробив позначку $1,0940, максимум з 10 листопада.
Євро зупинив зростання після досягнення пятимісячних піків до долара після того, як кандидат-центрист виграв перший тур президентських виборів у Франції, скоротивши ризик приходу до влади кандидата від ультраправих у другому турі.
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Сьогодні вранці євро зріс на 1,17 відсотка до $1,0851, раніше пробивши позначку $1,0940, максимум з 10 листопада, повідомляє Рейтер.
Центрист Еммануель Макрон, проєвропейський кандидат і колишній міністр економіки Франції, узяв гору в першому турі голосування, пройшовши у другий тур виборів 7 травня разом з лідером ультраправих Марін Ле Пен. Перемога Макрона робить його фаворитом у наступному турі виборів.
Щодо ієни євро підскочив на 2,19 відсотка до 119,53, раніше діставшись до піку одного місяця - 120,935.
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Підйом євро чинив тиск на індекс долара, що оцінює його положення щодо шести валют-конкурентів, який знизився на 0,83 відсотка до 99,144 пункту.
Долар зріс на 0,95 відсотка до 110,12 ієни, піднявшись вище 110 ієн вперше майже за два тижні.
Зростання дохідності 10-річних казначейських облігацій США до 2,308 відсотка також підтримало долар.
У четвер відбудеться нарада ЄЦБ, на якій, як очікується, регулятор не змінить політику.
Тепер, коли перший етап виборів у Франції позаду, увага трейдерів буде прикута до ситуації на Корейському півострові.