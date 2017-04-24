Гройсман: зростання українського експорту може забезпечити стійкий розвиток економіки

Український експорт до 2017 року демонструє ознаки зростання і може забезпечити стійкий розвиток економіки за умови стратегічної підтримки експортних галузей в рамках глобальної конкуренції.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook.

"Говорячи про розвиток економіки України і економічне зростання, ми повинні працювати над зростанням експорту українських товарів і послуг. Експорт завжди складав майже 50% ВВП. У 2017 році бачимо перші ознаки зростання експорту. Однак для сталого подальшого зростання ми повинні чітко розуміти, як ми будемо розвивати експорт в контексті глобального становлення національної економіки", – зазначив Гройсман.

За його словами, підготовлена Міністерством економічного розвитку і торгівлі стратегія розвитку українського експорту дозволить сформувати бачення політики зовнішньої торгівлі.

"Закликаю бізнес і експертне середовище брати участь у досягненні спільної мети економічного зростання – ознайомитися з документами проекту експортної стратегії України та надати конструктивні коментарі", – підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, експорт товарів з України в січні 2017 року до січня 2016 року зріс на 48,1% – до 3,026 мільярда доларів, імпорт – на 32,4%, до 3,112 мільярда доларів.

Мінекономрозвитку в кінці березня презентував проект експортної стратегії України. Експортна стратегія розроблена на 5 років та передбачає виконання 56 першочергових завдань розвитку експорту. При цьому в розробці стратегії брали участь понад 40 державних і недержавних інституцій.