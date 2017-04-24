Нацбанк може отримати 2,2 мільярда збитків через судові позови

Національний банк України може отримати 2,2 млрд грн збитків через судові позови щодо регулятора, повідомляється в консолідованій фінансовій звітності Нацбанку за 2016 рік.

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При цьому в НБУ відзначають, що ймовірність подібних збитків невисока.

«За деякими позовами на загальну суму 2,2 млрд грн існує ймовірність настання можливих збитків, проте вона невисока", - сказано у звітності.

Як повідомляв УНІАН, ряд колишніх акціонерів банків, які були визнані неплатоспроможними Національним банком, почав оскарження в судах рішень регулятора.

Нацбанк вважає за необхідне якнайшвидше проведення в країні якісної судової реформи, що виключає корупційні дії і підвищує ефективність судової системи.

Довідка УНІАН. В ході очищення банківської системи за 2014-2016 роки і початок 2017 року Національний банк України прийняв рішення про виведення з ринку 90 банків. В тому числі, 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 – в 2015-му, 21 – у 2016-му і три – в 2017 році.