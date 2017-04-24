У 2016 році Україна знизила військові витрати - SIPRI

Військові витрати України в 2016 році зменшились на 3,8% і становили 3,5 мільярда доларів, йдеться в дослідженні Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI), передає Радіо Свобода.

«У період з 2007 по 2016 рік військові витрати країни збільшилися на 28%. Невелике падіння в 2016 році було пов’язано зі зниженням загальної інтенсивності конфлікту в країні», – йдеться у звіті.

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Водночас автори звіту додають, що оскільки бойові дії минулого року кілька разів загострювались, військові витрати країни планується збільшити в 2017 році, зокрема для придбання нового обладнання.

За даними Міністерства оборони, в Україні третій рік поспіль спостерігається тенденція збільшення оборонного бюджету. Як йдеться в повідомленні на сайті Міноборони, у 2015 році фінансування Збройних сил України становило 47,9 мільярда гривень, у 2016-му – 55,9 мільярда, у 2017-му – 64,4 мільярда гривень.

Як йдеться в звіті SIPRI, країни Центральної Європи продемонстрували найбільше відносне зростання військових витрат у 2016 році, що, за даними дослідників, принаймні частково пов’язано зі збільшенням загрози з боку Росії.

Згідно з дослідженням, опублікованим 23 квітня, витрати в Центральній Європі збільшилися на 2,6 відсотка: найбільше по відношенню до кількості населення.

Росія збільшила військові витрати на 5,9 відсотка минулого року до 69,2 мільярда доларів і стала третьою за оборонними витратами після США і Китаю.

Загальний обсяг військових витрат у світі у 2016 році зріс на 0,4% порівняно з 2015 роком.