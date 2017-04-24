У НАБУ показали, де "осіли" виведені із України мільярди доларів та євро (відео)

У НАБУ показали відеоролик, в якому роз’яснили, в яких країнах «осіли» мільярди, виведені із України злочинним шляхом. Відео розміщено на каналі Бюро в YouTube.

З України було виведено незаконним шляхом понад 2,27 млрд гривень, 0,42 млрд доларів США, 4,3 млн євро та 825 тисяч фунтів стерлінгів.

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У відео зазначається, що до Латвійської Республіки із України було виведено 73, 36 млн дол та 800 тисяч євро, до Великобританії – 208, 133 млн дол та 825 тис. фунтів стерлінгів. В Німеччині та Іспанії підозрювані у виведенні коштів купували елітну нерухомість. До Швейцарії було виведено 3,2 млн євро, Австрії – 2 млрд грн та 10,8 млн дол, а на Британські Віргінські острови взагалі було виведено 19, 693 млн дол.

Загалом, детективи НАБУ знайшли «слід» української корупції у 41-й країні світу.

Як повідомляв УНІАН раніше, Національне антикорупційне бюро України розслідує 49 проваджень щодо корупції на державних підприємствах.

«Серед більш ніж трьох сотень проваджень, що наразі розслідуються детективами Національного антикорупційного бюро, 49 стосуються корупції на державних підприємствах (ДП). У полі зору детективів знаходяться 35 державних підприємств, 15 з яких за розміром активів входять до ТОП-100 державних компаній за версією Міністерства економічного розвитку і торгівлі», - повідомляло НАБУ.