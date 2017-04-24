Кількість платників єдиного соцвнеску хочуть збільшити на півмільйона до кінця року

Кабінет міністрів України планує у 2017 році збільшити на 500 тисяч кількість платників єдиного соціального внеску, який є джерелом наповнення Пенсійного фонду. Про це повідомляється в пріоритетному плані дій уряду на 2017 рік, затвердженому постановою уряду.

Читайте такожСправедлива пенсійна система стимулюватиме громадян платити ЄСВ - Мінсоцполітики

Також у плані зазначається, що Кабмін має намір у третьому кварталі подати до парламенту законопроект щодо реформування пенсійної системи, який покликаний відновити диференціацію пенсій за розміром заробітків і запровадити єдині підходи до нарахування пенсій.

Як повідомляв УНІАН, надходження єдиного соціального внеску в першому кварталі поточного року перевищили запланований показник на 21,5%, або на 7 мільярдів гривень, і становили 38,8 мільярда гривень.

Уряд України в рамках пенсійної реформи планує з 1 жовтня цього року провести підвищення пенсій, яке торкнеться, за попередніми розрахунками, 5,6 мільйона українців, а також скасувати оподаткування пенсій працюючих пенсіонерів.

Урядовий варіант пенсійної реформи не передбачає підвищення пенсійного віку, а пропонує інші інструменти для побудови справедливої і бездефіцитній пенсійної системи.

Водночас, згідно із заявою Міжнародного валютного фонду за підсумками засідання Ради директорів з українського питання, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, зокрема підвищення ефективного пенсійного віку.