Гривня на міжбанку зміцнилася до 26,65 за долар

У понеділок, 24 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,62/26,65 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,9226/28,9552 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4752/0,4762 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,6737 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 494 угоди на суму 291,4 мільйона доларів.