У "Діамантбанк" введено тимчасову адміністрацію, його визнали неплатоспроможним

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в "Діамантбанк" (м. Київ) на підставі рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

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Як повідомляється на сайті Фонду, тимчасову адміністрацію призначено терміном на один місяць до 23 травня включно під керівництвом Старцевой Тетяни.

Таким чином, шляхом введення тимчасової адміністрації розпочато процедуру виводу "Діамантбанку" з ринку.

Про час та порядок виплат вкладникам банку Фонд обіцяє повідомити додатково на своєму сайті.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в "Фінбанк" (м. Одеса).

Довідка УНІАН. "Діамантбанк" працює на ринку України з 1993 року та входить до першої групи банків з українським капіталом.

Ключовими власниками банку є громадянин Австрії Флоріан Косчат і громадяни України Давид Жванія та Ігор Керезь.