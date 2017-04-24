Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 26,67 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 25 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2667,3697 (24 квітня – 2673,2780)

100 EUR – 2893,5627 (24 квітня – 2859,8728)

10 RUR – 4,7564 (24 квітня – 4,7541)

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Як повідомляв УНІАН, 24 квітня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,62/26,65 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,9226/28,9552 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4752/0,4762 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,6737 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 494 угоди на суму 291,4 мільйона доларів.