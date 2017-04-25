Вкладникам банку "Фінанси та Кредит" обіцяють відновити виплати в травні

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб обіцяє відновити виплати вкладникам банку "Фінанси та Кредит", припинені наприкінці березня у зв'язку з технологічним перервою, в травні поточного року.

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Як повідомляється на сайті фонду, для отримання виплат вкладникам не потрібно надсилати індивідуальні звернення на адресу фонду у зв'язку з продовженням виплат за загальним реєстром.

Про точну дату відновлення виплат і переліку банків-агентів фонду обіцяє повідомити додатково на своєму сайті.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Фінанси та Кредит" 17 грудня 2015 року. Тимчасова адміністрація працювала в банку з 18 вересня 2015 року на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Банк "Фінанси та Кредит" (Київ) працює на ринку України з 1990 року і входив у групу найбільших банків за обсягом активів. Основними акціонерами банку є компанії "Асканія" (46,50%) і F&C Realty (49,97%), підконтрольні бізнесменові Костянтину Жеваго.