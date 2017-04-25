Нацбанк сьогодні купив на валютному аукціоні $45 мільйонів

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 25 квітня, купив у банків 44,9 мільйона доларів.

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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 26,6465 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 53,7 мільйона доларів.

За інформацією дилерів комерційних банків, поточні котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку знаходяться на рівні 26,58/26,62 гривні/долар.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 становив 26,6178 гривні/долар.

Як повідомляв УНІАН, НБУ сьогодні, 25 квітня, заявив про проведення аукціону з купівлі валюти об'ємом до 50 мільйонів доларів.