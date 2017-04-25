Гривня на міжбанку торгується по 26,65 за долар

У вівторок, 25 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,62/26,65 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 28,9945/29,0271 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4757/0,4769 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 26,6217 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 190 угод на суму 83,68 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 24 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,62/26,65 гривні/долар.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,9226/28,9552 гривні/євро, до російського рубля – на рівні 0,4752/0,4762 гривні/рубль.