Розенко назвав кількість безробітних в Україні - майже вп'ятеро більше, ніж офіційно зареєстровано

Реальна кількість безробітних в Україні становить 1,9 мільйона українців. При цьому, у службах зайнятості зареєстровано лише 400 тисяч громадян України, що майже вп'ятеро менше.

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Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«Сьогодні лише 400 тисяч українців зареєстровані у службах зайнятості. Зокрема, туди приходять люди, які мають право на допомогу з безробіття. Проте, на сьогоднішній день, реальна кількість безробітних становить близько 1,9 мільйона українців»,– каже Павло Розенко.

Віце-прем’єр-міністр додає, що в Україні нині є 18 мільйонів працюючих людей. Проте, як запевняє Розенко, не усі з них платять ЄСВ, що у свою чергу завдає чималих збитків державі.

«Щодо працездатного населення, то в Україні такими вважають людей від 15 до 75 років. Проте, очевидно, що у 75 років ніхто вже не працюватиме. Більше того, в Україні до такого віку люди просто не доживають. Однак, реально працюючих людей на ринку праці, приблизно 18 мільйонів. При тому, страхові внески сплачують лише 11 мільйонів людей. От і маємо формулу дефіциту українського бюджету»,– зазначив Розенко.

Як повідомляв УНІАН, рівень безробіття в Україні в березні 2017 року зменшився порівняно з лютим на 7,4%, в абсолютних цифрах - на 32,6 тисячі осіб, до 406,8 тисячі. Кількість зареєстрованих безробітних становила 1,5% населення працездатного віку.

Кількість безробітних, які отримують допомогу, скоротилася майже на 32,4 тисячі осіб – до 332,8 тисячі. При цьому середній розмір допомоги у березні становив 2028 гривень проти 1923 гривень у лютому поточного року. Отримали роботу в березні 11,1% зареєстрованих безробітних проти 5,4% місяцем раніше.