Банкрутство "Діамантбанку" пов'язане з арештом Мартиненка - екс-голова фінустанови

Акціонери "Діамантбанку" розраховували докапіталізувати банк на 750 мільйонів гривень у рамках погодженого з Національним банком України графіка, проте арешт акціонера банку Миколи Мартиненка призвела до паніки серед клієнтів і втрати платоспроможності.

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Про це написав екс-глава правління "Діамантбанку" Олег Ходачук на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За його словами, на початок року акціонери виконували програму докапіталізації в повному обсязі, проте на 1 квітня не встигли докапіталізувати банк на 750 мільйонів гривень, але домовилися про продовження терміну докапіталізації і розраховували встигнути.

"Останнім пострілом у нас став арешт акціонера банку Мартиненка Миколи Володимировича. Безвідповідальність у цьому плані регулюючих і правоохоронних органів призвела до паніки серед клієнтів і, як результат, введення тимчасової адміністрації", - написав банкір.

Ходачук зазначив, що комплексна перевірка НБУ на початку цього року підтвердила проблеми фінустанови через високий обсяг кредитів акціонерам, виданих з 2002 по 2013 рік, однак з середини 2013 року банк стабілізував ситуацію, прийняв великий обсяг майна на баланс і зупинив видачу інсайдерських кредитів, а також змусив акціонерів докапіталізувати банк "живими" грошима на 300 мільйонів гривень.

За його словами, на момент введення тимчасової адміністрації на коррахунку банку залишалося 150 мільйонів гривень, а також у фінустанови є великий обсяг майна і активів на балансі, нерухомість, бази відпочинку, бізнес-центри, готелі.

"Відповідальне ставлення до цього працівників Фонду гарантування дозволить покрити левову частку зобов'язань клієнтів. Ми не займалися виведенням коштів, "обналом", сумнівними операціями ні під час мого керівництвом банку, в останні дні перед введенням адміністрації. І ми будемо уважно стежити за всіма діями адміністратора і не дамо за безцінь "розтягнути" банк", - підкреслив Ходачук.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в "Діамантбанк" (м. Київ) на підставі рішення Національного банку про визнання банку неплатоспроможним. "Діамантбанк" працював на ринку України з 1993 року і на початок року обіймав 24 місце за обсягом активів серед 93 працюючих банків. За інформацією НБУ, на 24 квітня ключовими власниками "Діамантбанку" були Давид Жванія, Ігор Керезь, Андрій Щукін і В'ячеслав Циганенко.

20 квітня детективи Національного антикорупційного бюро України затримали колишнього народного депутата Миколу Мартиненка в рамках розслідування справи про нанесення збитків ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" в 2014-2016 роках у розмірі 17,28 мільйона доларів. Мартиненко назвав відкриту проти нього кримінальну справу політично мотивованою. 22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненко на поруки 15 народних депутатів і міністрів від "Народного фронту", всупереч вимозі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про утримання його під вартою терміном на 60 діб з правом внесення застави у 300 мільйонів гривень.