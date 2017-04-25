ЗМІ дізнались, хто погодився очолити НБУ замість Гонтаревої

Очолити Національний банк України замість Валерії Гонтаревої погодився голова правління "Райффайзен банку Аваль" Володимир Лавренчук. Про це повідомляє "24 Канал" з посиланням на поінформоване джерело в НБУ.

Тепер кандидатуру Лавренчука має підтримати парламент.

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"Лавренчук погодився очолити Національний банк України, справа тепер за Верховною Радою", – зазначило джерело.

Співрозмовник видання також наголосив, що Лавренчук, готовий погодитись на значно меншу заробітну плату, ніж яку отримує зараз – 500 тисяч гривень в місяць.

Як повідомляв УНІАН раніше, голова НБУ Валерія Гонтарева заявила про відхід у відставку. Зокрема, вона ствердно відповіла на запитання журналіста під час акції протесту біля свого будинку.

Нагадаємо, голова Національного банку Валерія Гонтарева на початку березня підтвердила чутки про свою можливу відставку, пообіцявши офіційно попередити про це за місяць.

Верховна Рада 19 червня 2014 року підтримала пропозицію президента України Петра Порошенка про звільнення Степана Кубіва з посади голови Національного банку та про призначення на цю посаду Валерії Гонтаревої. Відповідно до Конституції, голова НБУ призначається Верховною Радою за поданням президента України терміном на 7 років.