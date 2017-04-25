Державний "Ощадбанк" за рік перерахував до бюджету 2,3 мільярда податків

Державний «Ощадбанк» у 2016 році сплатив податки, збори та обов'язкові платежі до державного бюджету України на суму 2,329 млрд грн.

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Про це повідомила прес-служба банку з посиланням на дані Державної фіскальної служби України.

Як зазначив голова правління «Ощадбанку» Андрій Пишний, фінустанова вийшла на прибуткову діяльність, що дозволило у 2016 році отримати майже півмільярда гривень чистого прибутку, а за перший квартал цього року – майже 160 млн грн.

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.