Князєв просить Кабмін збільшити фінансування поліції на 4 мільярди

Голова Національної поліції України Сергій Князєв попросив уряд збільшити обсяг фінансування поліції на 4,15 млрд грн і пообіцяв, що «така інвестиція» окупиться.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Князєв заявив на засіданні колегії МВС.

«Держбюджетом на 2017 рік передбачено фінансування Нацполіції в розмірі майже 16,6 млрд грн. Цієї цифри явно не достатньо. Вона забезпечує нормативні потреби на рівні 39%. За нашими підрахунками, мінімальна додаткова потреба у фінансуванні Нацполіції становить 4,15 млрд грн», - зазначив Князєв.

Він попросив прем'єр-міністра Володимира Гройсмана підтримати цю пропозицію.

«І запевняємо, що інвестиції у поліцію матимуть значний соціальний ефект, насамперед у підвищенні довіри громадян до органів влади у боротьбі зі злочинністю і корупцією", - сказав Князєв.

За його словами, запасів пального станом на сьогодні вистачить до липня, а набоїв для вогневої підготовки особового складу - до травня, якщо не надійде додаткове фінансування.