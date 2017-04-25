Державний "Укргазбанк" у першому кварталі заробив майже 22 мільйони гривень

Державний «Укргазбанк» за підсумками роботи в першому кварталі 2017 року отримав 21,5 млн грн чистого прибутку, повідомила прес-служба фінустанови.

Читайте такожВ НБУ підрахували збитки українських банків: за рік втратили понад 160 мільярдів

За інформацією банку, з початку року його активи зросли майже на 10 млрд грн – до 63,7 млрд грн, кредитний портфель клієнтів – на 834 млн грн, до 27,5 млрд грн, залучені кошти клієнтів - на 10 млрд грн, до 55,5 млрд грн.

Банк нагадав, що в 2016 році отримав 288,9 млн грн чистого прибутку.

Довідка УНІАН. «Укргазбанк» (м. Київ) працює на ринку України з 1993 року. За результатами докапіталізації банку за участю держави в 2009 році частка Міністерства фінансів в капіталі «Укргазбанку» становить 95%.