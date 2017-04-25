Гривня продовжує зміцнюватися – "відвоювала" у долара ще кілька копійок

У вівторок, 25 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,58/26,62 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 28,9722/29,0078 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4735/0,4746 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 17:00 встановився на рівні 26,6318 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 602 угоди на суму 335,50 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,62/26,65 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 28,9945/29,0271 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4757/0,4769 грн/рубль.