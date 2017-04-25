Українська "дочка" "Сбербанку" виплатила материнській структурі в РФ понад 800 мільйонів відсотків за кредитами

Український дочірній банк російського «Сбербанку» в 2016 році виплатив материнській структурі 821,3 млн грн відсотків за користування отриманими міжбанківськими кредитами.

Читайте такожУ Львові заблокували російський "Сбербанк" (фото)

Як випливає зі звітності української «дочки» «Сбербанку» за міжнародними стандартами, опублікованій на сайті фінустанови, станом на 1 січня 2017 року борг перед материнською структурою скоротився до 24,170 млрд грн з 31,091 млрд грн роком раніше.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВіЕс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк» терміном на 1 рік.

Введенню санкцій передували указ президента РФ про визнання цією країною паспортів так званих «ДНР» і «ЛНР» і публікації в російських ЗМІ про готовність російських банків, зокрема «Сбербанку», до обслуговування в своїх відділеннях на території РФ громадян з такими паспортами.

Читайте такожСуд заборонив "Сбербанку" використовувати свою назву за позовом "Ощадбанку"

За оцінками Національного банку України, санкції не призведуть до фінансових втрат для нашої країни, оскільки не дозволять виводити активи, які на сьогодні становлять 150 млрд грн і повністю покривають зобов'язання банків перед українськими вкладниками і компаніями в сумі 36 млрд грн. При цьому регулятор очікує, що ці банки купить новий інвестор або вони поступово згорнуть діяльність в Україні.

Російський «Сбербанк» 27 березня оголосив про укладення договору про продаж 100% акцій дочірнього українського банку консорціуму інвесторів. Національний банк отримав пакети документів для погодження набуття участі в капіталі від громадянина Великобританії та Російській Федерації Григорія Гусельникова - у розмірі 22,5%, від громадянина Великобританії і РФ Саїда Гуцерієва - у розмірі 77,5%.

Дочірній банк російського «Сбербанку» в Україні працює на ринку України з 2001 року і є одним із найбільших банків за обсягом активів.