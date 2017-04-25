"ПриватБанк" продовжує знижувати ставки за депозитами

Націоналізований «ПриватБанк» з початку травня знижує базові ставки за вкладами як у валюті, так і в гривні в середньому на 0,5-1%.

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Про це повідомляє прес-служба фінустанови з посиланням на керівника роздрібного бізнесу банку Олексія Шабана.

«Зниження облікової ставки Національним банком і зміцнення ринкових тенденцій на зниження вартості позикових ресурсів дають можливість «ПриватБанку» продовжити з початку травня зниження ставок за депозитами як в гривні, так і в іноземній валюті. Це, в свою чергу, буде сприяти розвитку кредитування за рахунок більш доступних процентних ставок за кредитами для стимулювання зростання економіки», – зазначив Шабан.

Він також додав, що в кінці квітня вкладники ще можуть розмістити гроші за "старими" ставками.

Як повідомили в прес-службі, з 4 травня за депозитними договорами фізичних осіб в банку максимальна відсоткова ставка у гривні становитиме 16,3% річних, в доларах - 5% річних, а в євро вклади будуть приносити не більше 3% річних.

Нагадаємо, Нацбанк з 14 квітня знизив облікову ставку на 1 п.п. до 13% річних

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення націоналізувати найбільший банк України - ПриватБанк (м. Дніпро), керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони.

Для докапіталізації «ПриватБанку» уряд випустив облігації внутрішньої держпозики на 117 млрд грн, при цьому папери на 25,8 млрд грн Нацбанк викупив в кінці грудня, ще на 1,4 млрд грн – в січні поточного року.