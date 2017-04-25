Мінекономрозвитку назвало держпідприємства, які саботують проведення аудиту

Державні підприємства «Південмаш», «Укрінтеренерго», спортивний комплекс «Олімпійський» і 12 інших компаній саботують проведення незалежного аудиту своєї діяльності, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

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Згідно з повідомленням, 25 із 46 найбільших держпідприємств успішно пройшли аудит фінансової звітності за 2015 рік, який повністю відповідає вимогам законодавства. 6 компаній все ще перебувають у процесі здійснення аудиторської перевірки фінансової звітності.

При цьому в Мінекономрозвитку наголосили, що 11 підприємств повністю саботують вимогу про проведення незалежного аудиту. До таких належать: національний спортивний комплекс «Олімпійський», «Адміністрація морських портів України», державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго», «Вугілля України», виробниче об'єднання «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова», Суднобудівний завод імені 61 комунара, «Фінансування інфраструктурних проектів», «Регіональні електричні мережі», «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря"-"Машпроект", держпідприємства «Чорнобильська АЕС» і вугільна компанія «Краснолиманська». А ще 4 компанії провели процедуру незалежного аудиту з істотним порушенням встановленого регламенту, залучаючи аудиторів, які не відповідають вимогам високого авторитету та репутації у сфері аудиту. До числа порушників належать «Сумихімпром», Харківське державне авіаційне виробниче підприємство, «Державна акціонерна компанія Автомобільні дороги України» і «Укрспецекспорт».

Водночас лише 4 підприємства завершили і 10 - почали аудит фінансової звітності за 2016 рік.

«Саботаж незалежного аудиту - це саботаж реформи управління державними підприємствами. Ми повинні розуміти реальний стан справ на підприємствах, щоб робити висновки про ефективність його менеджменту та інвестиційної привабливості. Будь-який керівник, який відповідає за свою роботу, не боїться аудиту, тим більше, що проводиться він компаніями зі світовим ім'ям. Коли інформація приховується - це одразу свідчить, що десь є проблеми», - наголосив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України у 2015 році зобов'язав 145 найбільших державних підприємств щорічно проходити незалежний аудит фінансової звітності в рамках проведення реформи системи управління державною власністю. У найбільших 46 підприємствах аудит має проводитися великими компаніями, які визнані на світовому ринку, мають великий досвід аудиторської роботи і професійну репутацію, яка відповідає критерію прозорості та незалежності.