Нацбанк "відбілив" ділову репутацію семи банкірів - ЗМІ

Національний банк України в період з 20 травня минулого року по 20 квітня цього року отримав 13 заяв на відновлення ділової репутації, з яких регулятор задовольнив 7. Про це пише FinClub.

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"У період з 20 травня 2016 року по 20 квітня 2017-го щодо 13 осіб були подані до НБУ заявки на так зване відбілювання репутації, сім з яких були схвалені", - повідомили виданню в Нацбанку.

Першими "відмились" екс-керівники банку «Юнісон». "У нас не було претензій до голови правління банку «Юнісон», тому що банк був виведений з ринку через непрозору структуру власності, а це до власників не мало стосунку", - розповів екс-директор департаменту реєстраційних питань та ліцензування НБУ Олександр Завадецкий. Екс-голова банку Олександр Глущенко став розвивати інкасацію в «ТАСкомбанку» на позиції заступника голови, а екс-заступник голови Дмитро Яковлєв став заступником голови банку Forward.

Процедуру відбілювання репутації хоче пройти заступник голови правління державного «Укргазбанку» Вадим Березовик, який до кінця минулого року очолював «Вектор Банк», який на початку 2017-го збанкрутував через відсутність фінансової підтримки власника установи Андрія Перкаль.

Серед тих, хто не пройшов процедуру, виявився екс-голова банку «Надра» Дмитро Зінков. Він хотів очолити наглядову раду Platinum Bank. "Пакет по Дмитру Зинкову був відкликаний банком. НБУ не приймав рішення про підтвердження його ділової репутації", - повідомили в НБУ.

Цього року право повернутися на ринок отримають керівники 33 збанкрутілих у 2014 році банків, пише FinClub. Відповідну вакансію вже може шукати екс-голова правління банку «Форум» Андрій Яцура. Восени на ринок можуть повернутися екс-банкіри Олега Бахматюка та Олександра Януковича - Денис Мальцев і Ганна Гурова.