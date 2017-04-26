У посольстві України пояснили можливе скорочення фінансової допомоги від США

Інформація про скорочення фінансової допомоги США Україні на 68,8% повинна розглядатися з урахуванням фінансової допомоги США Україні в формі кредитних гарантій. Про це на сторінці в Facebook повідомляє посольство України в США.

"Зокрема, у 2016 році США надали Україні кредитні гарантії у розмірі 1 млрд. дол., що потребувало фінансування з бюджету Сполучених Штатів обсягом близько 300 млн. дол. Водночас, у 2018 році завдяки досягнутій фінансовій стабілізації та очікуваному зростанню економіки України сторони не передбачають фінансової допомоги у формі кредитних гарантій. Враховуючи зазначене, фактичне зменшення американської допомоги Україні у 2018 році становитиме близько 30%, що дозволяє продовжити реалізацію більшості діючих програм допомоги нашій країні", - зазначили у відомстві.

При цьому уточнюється, що в оприлюдненій інформації щодо бюджетних пропозицій Адміністрації США фінансування програм в Україні становитиме майже 50% від всіх коштів, передбачених на програми американської допомоги для країн регіону Європи та Євразії, що зазнали скорочення на 57,4%.

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"Ми сподіваємося, що Конгрес Сполучених Штатів у федеральному бюджеті 2018 року збереже обсяги допомоги Україні на рівні не меншому за фінансування 2016 року, що потребуватиме виділення додаткових 90 млн. дол. до оприлюднених у ЗМІ бюджетних пропозицій", - підсумували в посольстві.

Раніше УНІАН повідомляв, що в 2018 році США хочуть скоротити допомогу Україні майже на 70%. Обіцянка президента Дональда Трампа дотримуватися політики "Америка понад усе" враховує план значного скорочення допомоги країнам, що розвиваються і об'єднання USAID з Державним департаментом.

За повідомленнями ЗМІ, щодо України, обсяги допомоги на 2018 рік у попередньому плані бюджету становили понад $570 млн. Проте, новий проект передбачає скорочення фінансування до $177 млн. Скорочення, передбачене у відсотках, - 68,8%.