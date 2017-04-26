Нацбанк зміцнив офіційну гривню до долара, але опустив до євро
08:38, 26 квітня 2017Фінанси
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Офіційний курс НБУ на 26 квітня: 100 USD – 2663.1832 грн; 100 EUR – 2900.4728 грн; 10 RUR – 4.7689 грн.
Гривня закрила міжбанк на рівні 26,62 за долар / Фото УНІАН
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 26 квітня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 2663.1832 (25 квітня – 2667.3697)
100 EUR – 2900.4728 (25 квітня – 2893.5627)
10 RUR – 4.7689 (25 квітня – 4.7564)
Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 25 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,58/26,62 грн/дол.
Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 28,9722/29,0078 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4735/0,4746 грн/рубль.
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