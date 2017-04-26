Різке підвищення акцизу призведе до зростання споживання дешевих сигарет українцями - дослідження

У рамках круглого столу учасники обговорили роль підакцизних товарів у наповненні бюджету, перспективи реформування акцизного податку.

У події взяли участь представники Кабінету Міністрів, Міністерства фінансів, Секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань податкової і митної політики, Державної фіскальної служби, Ради підприємців при Кабміні.

"Акцизне оподаткування тютюнових виробів – це фіскальний інструмент, який використовується в умовах гострого дефіциту фінансів. Тому сьогодні вкрай важливо запобігти переходу населення на дешеві і нелегальні тютюнові вироби", – впевнений виконавчий директор регіонального відділення Українського Союзу Промисловців і Підприємців Едуард Набока.

Також у рамках круглого столу відбулася презентація результатів науково-аналітичного дослідження-прогнозу фіскальних результатів подальшого підвищення тютюнових акцизів, підготовленого Офісом фінансового і економічного аналізу у Верховній Раді.

Результати дослідження показали, що різке підвищення акцизу призведе до подальшого зменшення споживання тютюнових виробів преміум і середнього цінового сегменту. Але при цьому збільшиться споживання більш дешевих сигарет і тіньової тютюнової продукції, з яких не сплачується адвалорний податок.

На думку авторів, аби запобігти цьому ризику, треба в майбутньому поступово підвищувати виключно фіксовану частину акцизу, тобто специфічну ставку і мінімальне податкове зобов’язання. Саме ці частини акцизного податку забезпечують найбільші і найпрогнозованіші доходи для бюджетної системи України.

За результатами документу, автори рекомендують Уряду «використати усі наявні інструменти, аби тютюнова галузь і надалі залишалася бюджетоутворюючою при одночасному формуванні умов для стабільного розвитку галузі і подальшого просування експортних можливостей».