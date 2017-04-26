Гройсману повідомили про обшуки в інвесткомпанії Dragon Capital - доручив з'ясувати причину

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив урядовому уповноваженому з'ясувати причину обшуків, які проводить Служба безпеки України в інвестиційній компанії Dragon Capital.

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Про це прем'єр-міністр повідомив під час засідання уряду

«Мені зараз написали інформацію про те, що зараз відбуваються обшуки в інвестиційній компанії Dragon Capital. Ось як на це реагувати? Вилучають техніку і так далі», - сказав прем'єр.

«Отже я доручаю урядовому уповноваженому зараз зв'язатися із Dragon Capital, з'ясувати, що там відбувається. Я не маю права втручатися в роботу Служби безпеки України, але вважаю, що там має відбуватися все адекватно, без будь-якого паралізування роботи інвестиційного фонду», - сказав він.

Гройсман зазначив, що такими методами, як обшуки і паралізація роботи компаній, неможливо створити сприятливий інвестиційний клімат у країні.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби Dragon Capital, представники Служби безпеки України, проводили обшуки в офісі компанії нібито за підозрою в незаконному використанні програмного забезпечення.

Довідка УНІАН. Інвестиційна компанія Dragon Capital (місто Київ) заснована в 2000 році і спеціалізується на інвестиційно-банківських і брокерських послугах для корпоративних і приватних клієнтів. Міноритарним пакетом Dragon Capital з 2007 року володіє один з найбільших світових банків Goldman Sachs. Генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала є президентом Європейської Бізнес Асоціації в Україні.