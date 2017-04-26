У Dragon Capital повідомили причину обшуку, який провела СБУ

Представники Служби безпеки України, які проводять обшук в офісі інвестиційної компанії Dragon Capital, мають рішення суду про вилучення комп'ютерної техніки, і йдеться про незаконне використання програмного забезпечення.

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Про це повідомила представник прес-служби інвесткомпанії Ольга Белобловська в соцмережі Facebook.

«Компанія легально і офіційно купила цю програму. Хочуть вилучити всі комп'ютери і паралізувати роботу», - написала вона.

Пізніше Белобловська повідомила у Facebook, що обшук проводився в «рамках закону і пристойності».

«Ми добровільно надали всю необхідну слідчим інформацію, і на даний момент обшук нібито завершений. Вилучали не всі комп'ютери. Повертаємося до роботи», - зазначила вона.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході сьогоднішнього засідання уряду доручив урядовому уповноваженому з'ясувати причину обшуків, які проводить Служба безпеки України в інвестиційній компанії Dragon Capital.

Довідка УНІАН. Інвестиційна компанія Dragon Capital (м. Київ) заснована в 2000 році й спеціалізується на інвестиційно-банківських і брокерських послугах для корпоративних і приватних клієнтів. Міноритарним пакетом Dragon Capital з 2007 року володіє один із найбільших світових банків Goldman Sachs. Генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала є президентом Європейської Бізнес Асоціації в Україні.