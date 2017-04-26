Вкладникам "Діамантбанку" пообіцяли почати виплати в травні

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує почати виплати вкладникам "Діамантбанку" в останній декаді травня.

Як повідомляється на сайті Фонду, загальна сума можливого відшкодування вкладникам банку його звітності становить майже 1,3 мільярда гривень, з яких 50 мільйонів гривень припадає на фізосіб - підприємців.

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За оцінками Фонду, 96% всіх вкладників банку отримають свої кошти в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану суму відшкодування.

При цьому Фонд зазначив, що позичальники банку-фізичні особи можуть здійснювати планові платежі для погашення кредитів через відділення "Діамантбанку" та установи інших банків, а рахунку для перерахування коштів у період тимчасової адміністрації змінюватися не будуть.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в "Діамантбанк" (м. Київ) на підставі рішення Національного банку про визнання банку неплатоспроможним.

"Діамантбанк" працював на ринку України з 1993 року і на початок року посідав 24-е місце за обсягом активів серед 93 працюючих банків.

За інформацією НБУ, на 24 квітня ключовими власниками "Діамантбанку" були Давид Жванія, Ігор Керезь, Андрій Щукін і В'ячеслав Циганенко.