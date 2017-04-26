S&P підвищило рейтинги "Приватбанку" зі стабільним прогнозом

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підвищило кредитні рейтинги націоналізованого "Приватбанку" до "ССС+/С" зі стабільним прогнозом з рівня "SD" (вибірковий дефолт).

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Як наголошується в повідомленні агентства, переданому УНІАН, підвищення рейтингу обумовлене завершенням капіталізації фінустанови урядом України, а стабільний прогноз відображає очікування агентства, що уряд продовжить підтримку націоналізованого банку.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення націоналізувати найбільший банк України - ПриватБанк (Дніпро), керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони.

Для докапіталізації "Приватбанку" уряд випустив облігації внутрішньої держпозики на 117 мільярдів гривень, при цьому папери на 25,8 мільярда гривень Нацбанк викупив в кінці грудня, ще на 1,4 мільярда гривень – у січні поточного року.