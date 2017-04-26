Гривня закрила міжбанк на рівні 26,59 за долар

У середу, 26 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,56/26,59 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,9211/28,9511 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4735/0,4746 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,5889 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 560 угод на суму 288,82 мільйона доларів.