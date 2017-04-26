Нацбанк продовжує зміцнювати офіційну гривню
Офіційний курс НБУ на 27 квітня: 100 USD – 2658,8876 гривні; 100 EUR – 2896,3263 гривні; 10 RUR – 4,7216 гривні.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 27 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2658,8876 (26 квітня – 2663,1832)
100 EUR – 2896,3263 (26 квітня – 2900,4728)
10 RUR – 4,7216 (26 квітня – 4,7689)
Читайте такожДовіра українців до долара в 3,5 раза вища, ніж до євро - опитування
Як повідомляв УНІАН, 26 квітня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,56/26,59 гривні/долар.
Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,9211/28,9511 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4735/0,4746 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,5889 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 560 угод на суму 288,82 мільйона доларів.