Нацбанк продовжує зміцнювати офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 27 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2658,8876 (26 квітня – 2663,1832)

100 EUR – 2896,3263 (26 квітня – 2900,4728)

10 RUR – 4,7216 (26 квітня – 4,7689)

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Як повідомляв УНІАН, 26 квітня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,56/26,59 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,9211/28,9511 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4735/0,4746 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,5889 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 560 угод на суму 288,82 мільйона доларів.