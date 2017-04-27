Адміністрація Трампа представила "найбільшу податкову реформу" в історії США

Президент США Дональд Трамп пропонує радикально скоротити податок на прибуток бізнесу і вивести з-під оподаткування зарубіжні прибутки американських корпорацій, знизити максимально можливу ставку прибуткового податку для фізосіб, скасувати податки зі спадщини та подарунків.

Це передбачається планом, який у середу, 26 квітня, представили міністр фінансів США Стівен Мнучин і головний економічний радник Білого дому Гері Кон, пише РБК.

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Раніше в середу, анонсуючи податковий план, Мнучин стверджував, що це "найбільша податкова реформа і найбільші скорочення податків" в історії Сполучених Штатів.

Оприлюднений план пропонує скоротити ставку федерального податку на прибуток компаній більш ніж наполовину, з 35 до 15%. Причому за ставкою 15% будуть платити і структури типу партнерств (LLC), які зараз федеральним податком на прибуток не обкладаються (доходи таких компаній включаються в особисті податкові декларації їх власників). В результаті використання LLC, яка може включати єдиного партнера, може стати лазівкою для найбагатших американців: замість індивідуального прибуткового податку, що досягає 30%, вони зможуть платити 15%. Трамп-бізнесмен сам активно використовував форму власності LLC.

Скорочення податків на бізнес буде частково профінансовано за рахунок разового зниженого податку на прибуток американських корпорацій, репатрійованого з-за кордону. Зараз американські компанії зобов'язані платити податок 35% з прибутків, отриманих по всьому світу, але податок із зарубіжного прибутку може бути відкладено до тих пір, поки компанія не поверне ці гроші у США. Адміністрація Трампа хоче простимулювати репатріацію зарубіжних прибутків за рахунок зниженого податку (за даними Bloomberg, він може скласти 10%), після чого влада перейде на "територіальний" принцип оподаткування - взагалі перестане оподатковувати міжнародний прибуток американських корпорацій.

Мнучин на презентації плану відмовився назвати можливий розмір разового податку на зарубіжний прибуток, сказавши лише, що адміністрація працює над цим із Сенатом і Палатою Представників, і запевнив, що це буде "дуже конкурентоспроможна ставка, яка дозволить повернути трильйони доларів".

У сфері персональних податків уряд Трампа запропонував спростити стягнення прибуткового податку - скоротити з семи до трьох кількість ставок, що застосовуються до доходу індивідуального платника податків або сімейної пари в рамках прогресивної системи оподаткування. За поточним законодавством подружжя, наприклад, яке заробляє на двох понад $471 тис. на рік (найзабезпеченіша категорія з точки зору прибуткового податку), сплачує 10% з перших $18,7 тис., 15% з наступних $57,2 тис., 25% - з наступних $77,2 і т. д. (усього сім ярусів із максимальною ставкою в 39,6%, застосовується до тієї частини доходу, яка перевищує $470,7 тис.). Трамп пропонує залишити тільки три ставки - 10, 25 і 35%, але оскільки не ясні рівні доходу, до яких застосовуватимуться ці ставки, поки неможливо сказати, як зміниться податкове навантаження на різні групи громадян. Інститут Tax Policy Center оцінював у жовтні, грунтуючись на передвиборній програмі Трампа, що його податковий план в середньому знизить податки для всіх груп домогосподарств, що підрозділяються по ступеню забезпеченості, але для більш багатих сімей ефект буде солідніше.

Адміністрація також пообіцяла збільшити практично вдвічі так званий стандартний податковий відрахування, так що сімейна пара буде звільнена від оподаткування перше $24 тис. з їх сумарного річного доходу. "По суті, ми вводимо нульову ставку податку - так, нульову ставку - для перших $24 тис., які заробляє подружжя", - сказав Гері Кон на брифінгу.