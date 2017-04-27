Дефіцит держбюджету в першому кварталі скоротився майже на 8%

Державний бюджет України за січень-березень 2017 року виконаний з дефіцитом на рівні 9,741 мільярда гривень, що на 7,8% нижче дефіциту за аналогічний період попереднього року на рівні 10,567 мільярда гривень.

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Як повідомляється на сайті Державної казначейської служби України, доходи держбюджету за цей період становили 174,757 мільярда гривень, витрати – 184,556 мільярда гривень.

Згідно з наведеними даними, зведений бюджет за січень-березень виконано з профіцитом на рівні 4,007 мільярда гривень, що на 3,6% вище профіциту за аналогічний період 2016 року на рівні 3,869 мільярда гривень.

Доходи зведеного бюджету за звітний період становили 220,490 мільярда гривень, витрати – 216,529 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету за підсумками 2016 року склав 70,130 мільярда гривень, або 2,9% ВВП.

Держбюджет України на 2017 рік передбачає доходи в розмірі 731 мільярда гривень, витрати – 800 мільярдів гривень, граничний рівень дефіциту - 77,5 мільярда гривень, або 3% ВВП.