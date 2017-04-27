Рахункова палата виявила порушення в держструктурах на 17 мільярдів

10:27, 27 квітня 2017
Фінанси
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Як зазначається у звіті Рахункової палати за 2016 рік, опублікованому на сайті відомства, загальний обсяг перевірених державних коштів перевищив 314 мільярдів гривень.

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Рахункова палата України у 2016 році за результатами перевірки 644 державних об'єктів виявила порушення та недоліки на загальну суму майже 17 мільярдів гривень.

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Як зазначається у звіті Рахункової палати за 2016 рік, опублікованому на сайті відомства, загальний обсяг перевірених державних коштів перевищив 314 мільярдів гривень.

Об'єктами перевірки Рахункової палати в минулому році стали ряд міністерств, судові структури, Антимонопольний комітет, Національний банк, Фонд держмайна, ряд державних і комунальних підприємств та установ, Фонд гарантування вкладів, Пенсійний фонд, структури Державної фіскальної служби та Національної академії наук.

Також повідомляється, що витрати Рахункової палати за 2016 рік були в межах затвердженого кошторису і склали 82,414 мільйона гривень.

Довідка УНІАН. Рахункова палата функціонує в Україні з 1997 року як постійно діючий орган зовнішнього державного фінансового контролю від імені Верховної Ради України, здійснюючи контроль за використанням коштів державного бюджету.

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Теги: #Рахункова палата#держструктури