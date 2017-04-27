Данилюк про ситуацію в Dragon Capital: створення Служби фінрозслідувань усуне тиск силовиків на бізнес

Створення нової аналітичної Служби фінансових розслідувань залишається необхідним кроком для усунення тиску силових структур на бізнес. Про це написав міністр фінансів України Олександр Данилюк на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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Міністр зазначив, що дізнався про обшуки Служби безпеки України в інвестиційній компанії Dragon Capital під час зустрічей з інвесторами в Бостоні.

"Подібні ранкові новини з Києва зазвичай не допомагають переговорам. А викликаний суспільний резонанс є індикатором низького рівня довіри до правоохоронних органів. Створення нової аналітичної Служби фінансових розслідувань залишається необхідним кроком для вирішення цієї проблеми", - написав Данилюк.

Він підкреслив, що Україна будує ліберальну економіку, в тому числі щоб забезпечити безпеку країни, для чого потрібні відповідні реформи правоохоронної системи.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 26 квітня, Служба безпеки України провела обшук в офісі інвестиційної компанії Dragon Capital з наміром вилучити комп'ютерну техніку через нібито незаконного використання програмного забезпечення.

За інформацією компанії, програмне забезпечення, офіційно придбане в 2015 році в українській компанії для використання як система контролю робочого часу, в 2016 році було визнано спеціальним технічним засобом негласного отримання інформації" на підставі експертного висновку в рамках кримінального провадження.

Співробітники СБУ мали намір вилучити всю комп'ютерну техніку компанії, що призвело б до зупинки діяльності компанії, проте завдяки реакції прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, інших публічних діячів і засобів масової інформації в подальшому обшук пройшов без порушень та силового тиску з боку співробітників СБУ.

В даний час компанія працює в звичайному режимі.

Інвестиційна компанія Dragon Capital (м. Київ) заснована в 2000 році і спеціалізується на інвестиційно-банківських і брокерських послуг для корпоративних і приватних клієнтів. Міноритарним пакетом Dragon Capital з 2007 року володіє один з найбільших світових банків Goldman Sachs. Генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала є президентом Європейської Бізнес Асоціації в Україні.