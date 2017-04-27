Кримінальна відповідальність і встановлення середнього рівня по галузі: прем'єр Латвії розповів, як країна бореться з "сірими" зарплатами

У Латвії проводять податкову реформу, яка спрямована на ліквідацію тих форм бізнесу, де вдавалося платити зарплати в конверті і ухилятися від податків. Про це прем'єр-міністр Латвії Маріс Кучінскіс розповів в інтерв'ю журналу "Новое время".

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"У нас почалася податкова реформа, яка, природно, не буде популярною. Тіньовий сектор економіки в Латвії все ще великий. Ми провели опитування населення і побачили, що багато хто досі прагне не платити податки і одержувати зарплату в конвертах, при цьому розраховуючи на нормальну охорону здоров'я та освіту. Ми цей тіньовий ринок намагаємося серйозно зменшити", — розповів Кучінскіс.

За його словами, найбільш серйозна перешкода на шляху до виведення зарплат з тіні — психологія громадян: "Найголовніше і найскладніше, що належить і нам, і Україні, — це зламати психологію людей. Пояснити, що отримувати зарплату в конвертах — це ненормально, важливо сплачувати податки і бачити, куди вони йдуть".

Кучінскіс поділився латвійським досвідом з очищення однієї галузі, який може стати в нагоді Україні.

"Проаналізувавши існуючі форми підприємництва, ми йдемо на ліквідацію тих форм, в яких можна обійти виплату податку або платити недостатньо. Наприклад, візьмемо таку галузь, як будівництво. Всі в Латвії знають, що на будівництві ніхто менше € 650 не отримує, але середня офіційна зарплата — € 150. Ми ввели кримінальну відповідальність за гроші в конверті і встановили середню зарплату по галузі в € 600, а також хочемо розробити систему обліку годин і виявити всі дірки у звітності", — розповів прем'єр-міністр Латвії.

Повний текст інтерв'ю з Марісом Кучінскісом читайте у свіжому номері журналу "Новое время".