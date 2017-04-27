МВФ розповів, який тиск можуть чинити на Нацбанк та як його уникнути

Слабке державне управління може похитнути довіру до режиму інфляційного таргетування, оскільки є ризик зміни урядом або парламентом правил і примусу Національного банку послабити контроль, викликавши можливий інфляційний ефект.

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Про це йдеться в дослідженні Міжнародного валютного фонду щодо переходу до інфляційного таргетування та підвищення ефективності грошово-кредитної політики, опублікованому на сайті Фонду.

За оцінками МВФ, одним із способів тиску на НБУ може стати реструктуризація цінних паперів у його портфелі або непряма підтримка директивного (адресного) кредитування.

Крім того, Фонд зазначив, що, незважаючи на законодавчу заборону фінансування Нацбанком бюджетного дефіциту, уряд може намагатися чинити тиск на НБУ при проведенні грошово-кредитної політики або прийняття інших рішень.

МВФ оцінює цей ризик в Україні вище, ніж у багатьох інших країнах з ринковою економікою, які перейшли до інфляційного таргетування, тому що вважає за доцільне, щоб український уряд продовжував удосконалювати свою систему управління.

Також Фонд вважає за доцільне пропозицію НБУ випустити на ринок урядові цінні папери, індексовані за рівнем інфляції, що може стати ефективнішим механізмом стимулювання, ніж реструктуризація облігацій в портфелі НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 3 квітня завершив третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України. Національний банк отримав черговий транш МВФ у розмірі 1 мільярда доларів. 5 квітня, що разом з отриманими напередодні другим траншем макрофінансової допомоги Європейського Союзу дозволило наростити міжнародні резерви до 16,7 мільярда доларів - максимального рівня з середини 2014 року.

За результатами третього перегляду програми EFF МВФ закликав українську владу для досягнення більш швидкого і стійкого зростання прискорити структурні реформи, починаючи з приватизації та розвитку ринку сільськогосподарських земель, та відзначив відсутність конкретних результатів у боротьбі з корупцією.

Крім того, на думку МВФ, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, зокрема підвищення ефективного пенсійного віку.