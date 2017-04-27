Нацбанк спростить видачу індивідуальних валютних ліцензій

Національний банк України найближчим часом має намір продовжити валютну лібералізацію, спростивши процедуру видачі індивідуальних валютних ліцензій. Про це повідомляється на сторінці регулятора у соцмережі Facebook з посиланням на заступника голови НБУ Олега Чурия.

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За його словами, ключову роль у новому механізмі видачі ліцензій відіграватимуть банки, а не регулятор, а саме ліцензування відбуватиметься автоматично завдяки спеціальному IT-рішенню та з проведенням банком платежу.

"Всі обмеження зняти одночасно неможливо - це дестабілізувало б ситуацію на валютному ринку, а отже, і фінансову систему взагалі", - наводяться слова Чурия в повідомленні НБУ.

Як повідомляв УНІАН, у рамках концепції нової моделі валютного регулювання, представленої в грудні 2016 року, НБУ планує пом'якшити обмеження на ринку для бізнесу, банків та фізичних осіб.

Зокрема, з 14 квітня Нацбанк дозволив банкам достроково погашати кредити на користь низки банків-нерезидентів, дозволив бізнесу виплачувати дивіденди іноземним інвесторам за 2014-2016 роки, а також підвищив в 5 разів – до 5 мільйонів доларів США максимальний розмір попередньої оплати за імпортними контрактами без акредитивної форми розрахунків.

З 5 квітня Нацбанк підвищив ліміт купівлі готівкової валюти для громадян в 12,5 рази – до 150 тисяч гривень в добу, а також знизив норму обов'язкового продажу валютної виручки експортерами до 50% до 65%, передбачених раніше.