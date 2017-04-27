НБУ: на чотири "дочки" російських банків є потенційні покупці
Заступник голови НБУ заявила, що є потенційні покупці на два великих і два маленьких банки з російським капіталом.
На купівлю чотирьох банків із російським капіталом на поточний момент є потенційні покупці.
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Згідно з повідомленням на сторінці Національного банку України, про це заявила заступник голови НБУ Катерина Рожкова.
"Є потенційні покупці на два великих і два маленьких банки з російським капіталом", - зазначила вона.
Як повідомляв УНІАН, Україна взяла на себе зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом захистити українські дочірні структури російських державних банків від незаконних дій.
7 квітня Національний банк України закликав правоохоронні органи забезпечити безперебійну роботу відділень банків відповідно до законодавства у зв'язку з численними протиправними діями в країні військово-політичного угруповання «Національний корпус», яке систематично дестабілізує роботу банків із державним російським капіталом і блокує доступ українців до своїх коштів.
Політична партія «Національний корпус» заявила, що має намір самостійно припинити діяльність російських банків в Україні після 10 квітня, у зв'язку з чим закликала громадян України – вкладників цих банків терміново забрати звідти свої гроші.
У відповідь на цю заяву російський «Сбербанк», який 27 березня оголосив про укладення договору про продаж дочірньої структури в Україні консорціуму іноземних інвесторів, заявив, що розраховує залишити український ринок відповідно до чинного законодавства й розцінюватиме агресивні дії щодо дочірньої структури як умисне завдання шкоди інтересам українських клієнтів і державі Україна.
Президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про запровадження санкцій щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВіЕс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» та «БМ Банк» строком на 1 рік.