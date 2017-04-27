Митники достроково виконали квітневий план надходжень до держбюджету - ДФС
Дострокового виконання плану з надходжень митних платежів вдалося досягти завдяки детінізації економіки, системній антикорупційній роботі та вдосконаленню процесів адміністрування.
Митники станом на 26 квітня вже виконали план перерахування митних платежів до держбюджету України, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.
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"Міністерством фінансів України на квітень 2017 були доведені індикативні показники із забезпечення митних платежів в сумі 21,3 мільярда гривень. Станом на 26 квітня 2017 року митницями ДФС виконано даний показник в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.
Фіскальна служба зазначила, що дострокового виконання планових показників з надходжень митних платежів вдалося досягти завдяки заходам з детінізації економіки, проведенню системної антикорупційної роботи та вдосконаленню процесів адміністрування.
Як повідомляв УНІАН, уряд у квітні спрямує на ремонт доріг додатково 3 мільярди гривень від перевиконання планів на митницях.
Митниці за підсумками першого кварталу 2017 року перевиконали індикативний план надходжень до державного бюджету більш ніж на 8 мільярдів гривень.