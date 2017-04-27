Митники достроково виконали квітневий план надходжень до держбюджету - ДФС

Митники станом на 26 квітня вже виконали план перерахування митних платежів до держбюджету України, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

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"Міністерством фінансів України на квітень 2017 були доведені індикативні показники із забезпечення митних платежів в сумі 21,3 мільярда гривень. Станом на 26 квітня 2017 року митницями ДФС виконано даний показник в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

Фіскальна служба зазначила, що дострокового виконання планових показників з надходжень митних платежів вдалося досягти завдяки заходам з детінізації економіки, проведенню системної антикорупційної роботи та вдосконаленню процесів адміністрування.

Як повідомляв УНІАН, уряд у квітні спрямує на ремонт доріг додатково 3 мільярди гривень від перевиконання планів на митницях.

Митниці за підсумками першого кварталу 2017 року перевиконали індикативний план надходжень до державного бюджету більш ніж на 8 мільярдів гривень.