НБУ на валютному аукціоні купив у банків майже $31 мільйон
15:48, 27 квітня 2017Фінанси
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Середньозважений курс аукціону становив 26,5573 гривні за долар.
Ілюстрація REUTERS
Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 27 квітня, купив у банків 30,7 мільйона доларів.
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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону склав 26,5573 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 33,5 мільйона доларів.
За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до 15:00 склав 26,5517 гривні/долар, учасники ринку уклали 512 угод на 308,6 мільйона доларів.
Як повідомляв УНІАН, НБУ сьогодні вранці заявив про намір провести аукціон з купівлі валюти об'ємом до 50 мільйонів доларів.
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