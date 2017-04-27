НБУ на валютному аукціоні купив у банків майже $31 мільйон

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 27 квітня, купив у банків 30,7 мільйона доларів.

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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону склав 26,5573 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 33,5 мільйона доларів.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до 15:00 склав 26,5517 гривні/долар, учасники ринку уклали 512 угод на 308,6 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, НБУ сьогодні вранці заявив про намір провести аукціон з купівлі валюти об'ємом до 50 мільйонів доларів.