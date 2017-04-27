ЄЦБ зберіг базову ставку на рекордно низькому нульовому рівні

Рада керуючих Європейського центрального банку (ЄЦБ) на засіданні в четвер зберегла базову процентну ставку на рекордно низькому рівні 0%, випливає з прес-релізу регулятора.

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Ставка за депозитами збережена на рівні мінус 0,4%, маржинальна ставка залишилася на рівні 0,25%, повідомляє Прайм.

ЄЦБ також зберіг обсяг викупу активів в рамках програми кількісного пом'якшення (QE) на рівні 60 мільярдів євро щомісяця з квітня по грудень 2017 року. Регулятор не виключив, що за необхідності програма може бути продовжена, а обсяг цих активів змінено.

У прес-релізі також сказано, що ЄЦБ, як і раніше, очікує збереження протягом тривалого періоду часу його процентних ставок на поточних або нижчих рівнях.