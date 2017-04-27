У Дніпрі припинено діяльність російського конверт-центру з обігом 750 мільйонів гривень

У Дніпрі Служба безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією припинила діяльність російського конвертаційного центру із загальним обігом впродовж останнього півроку у розмірі 750 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області, конверт-центр був підконтрольний посадовцям російської банківської установи та працював за погодженням з власниками корпорації, зареєстрованої в РФ.

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Для обслуговування українських державних та комерційних підприємств організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання послуг з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.

Вчора, 26 квітня, під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях працівників конверт-центру оперативники СБУ вилучили понад 500 тис. грн, печатки фіктивних підприємств та фінансово-господарську документацію.

Відповідно до ухвал суду накладено арешти на рахунки 5 фіктивних підприємств, підконтрольних організаторам злочинної схеми.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Як повідомляв УНІАН, тиждень тому правоохоронці припинили у Дніпрі діяльність аналогічного конвертаційного центру із загальним обігом у 700 млн грн, також підконтрольного російській банківській установі. Центр діяв протягом 2016-2017 років.