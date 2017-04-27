Держборг України зріс до $72 мільярдів

Державний і гарантований державою борг України за січень - березень 2017 року зріс у доларовому еквіваленті на 1,38 млрд дол., або на 1,9%, - до 72,35 млрд дол. США станом на 31 березня.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, загальна сума державного і гарантованого державою боргу у гривневому еквіваленті за цей період зросла на 22,04 млрд грн, або на 1,1%, - до 1,952 трлн грн.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України у 2016 році зросла на 8,3% - до 70,97 млрд дол., у гривневому еквіваленті - на 22,7%, до 1,930 трлн грн.

Держбюджет України на 2017 рік передбачає граничний рівень державного та гарантованого державою боргу на кінець року у розмірі 2,296 трлн грн.