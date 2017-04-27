Гривня продовжує зміцнюватися на міжбанку 26,56 за долар

У четвер, 27 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,53/26,56 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні що до євро встановилися на рівні 28,8221/28,8521 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4735/0,4746 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,5515 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 554 угоди на суму 319,94 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 26 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,56/26,59 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 28,9211/28,9511 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4735/0,4746 грн/рубль.