Фонд гарантування затвердив реєстр кредиторів "Інвестбанку" і "Платинум Банку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб затвердив реєстри вимог кредиторів двох неплатоспроможних банків - «Інвестбанку» і «Платинум Банку».

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Як повідомила прес-служба Фонду, задоволення вимог кредиторів буде здійснюватися за рахунок коштів, отриманих у результаті ліквідації та реалізації майна банків у встановленій черговості.

Зокрема, Фонд вже розпочав погашення вимог кредиторів «Платинум Банку» третьої черги.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк прийняв рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати «Платинум Банк» 24 лютого. З 11 січня в банку працювала тимчасова адміністрація. «Платинум Банк» працює на ринку України з 2005 року. Ключовими власниками фінустанови НБУ визнав Бориса Кауфмана і Григорія Гуртового.

Національний банк визнав «Інвестбанк» неплатоспроможним 16 грудня 2016 року, оскільки його статутний капітал не відповідав вимогам законодавства щодо мінімального розміру в 120 млн грн. «Інвестбанк» працював на ринку України з 1992 року. Його ключовими власниками були громадяни України Олексій Котковський, Олександр і Тамара Незвинські, а також компанія «Баб-Інвест».