НБУ зареєстрував фінансову групу Тігіпка

Нацбанк визнав банківською групою "ТАСкомбанк" Сергія Тігіпка, куди входять два банки, чотири страхові і одна лізингова компанії.

Читайте такожЗМІ дізнались, хто погодився очолити НБУ замість Гонтаревої

Про це свідчать дані НБУ, повідомляє DT.UA.

До банківської групу увійшли "ТАСкомбанк", "Універсал Банк", страхові компанії "Індустріальна", "ТАС" (лайфова), "Ейгон Лайф" (лайфова) та страхова група "ТАС" (ризикова).

Крім того, до групи увійшла лізингова компанія "УЛФ-Фінанс" (наступник "Українського лізингового фонду"), а також компанії "ТАС-Фінанс Консалтинг" (консультує щодо накопичувального страхування), "Асистанс Консалтинг" (асистуюча компанія), "ТАС Ессет Менеджмент" (компанія з управління активами), "ТАС Лінк" (платіжні технології), "Центр фінансових рішень" (роздрібне кредитування), "Європейське агентство з повернення боргів" (колекторська компанія), "Перемога Актив Фінанс" (страховий брокер), "Велко Інвест" (учасник фондового ринку).

Нагадаємо, Сергій Тігіпко залишив посаду голови АТ "Таскомбанку" і призначений на посаду голови наглядової ради.

Тігіпко є однією з основних фігур, що розглядаються на посаду голови Нацбанку України.